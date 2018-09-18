На Львівщині розслідують аварію рейсового автобусу [ Редактировать ]
На Львівщині розслідують обставини автомобільної аварії поблизу українсько-польського кордону. Нагадаю, там напередодні в ДТП потрапили міжнародний рейсовий автобус з людьми й автівка. Унаслідок аварії кілька десятків пасажирів госпіталізували, одна людина загинула.
Деталі розповість - Галина Якушко.
Рейсовий автобус з Чернівців прямував до польського міста Гдиня.
На трасі поряд із селом Лужки йому назустріч вилетів легковий автомобіль. Внаслідок зіткнення водій машини загинув на місці, автобус з п'ятдесятьма трьома пасажирами - перекинувся.
"Удар был сильным, автобус перевернулся на бок, скорость была встречная. Мы ехали где-то километров 60-70, не больше", - розповідає Віталій Клесов, постраждалий.
21 людина дістала травми різного ступеня тяжкості. Частина з постраждалих досі перебувають у лікарнях Львова, Жовкви та Рави-Руської.
"В тих пацієнтів є переломи верхніх кінцівок, і в частини - є забої м'яких тканин тіла. Зараз вони всі лікуються, їм надається медична допомога", - повідомив Василь Тонконоженко, лікар-травматолог Комунальної міської клінічної лікарні швидкої допомоги.
Кілька постраждалих цим автобусом їхали на заробітки. Ганна - з окупованого Донецька. До Польщі, прямувала працювати у магазині. Через ДТП, у жінки - забій голови та пошкоджена ключиця. Працедавець уже повідомив, що роботу вона втратила, на її місце знайдуть іншого працівника.
"Та куда я... Даже если она заживет, я не смогу ни один ящик поднять, это уже скорее всего все. Я ударилась сильно, не знаю, сколько прошло времени", - говорить Ганна Кеза, постраждала.
Поки що Ганна в лікарні без жодних речей - її сумка залишилася в автобусі. Привезти її нікому, чоловіка й родичів у жінки немає. Перевізник допомагати відмовився, з журналістами спілкуватися - також не бажає.
У поліції за фактом ДТП відкрили кримінальне провадження та почали експертизи. Достеменно поки що невідомо, з якою швидкістю рухався водій легковика та чи був він тверезим.
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