До 38 зросла кількість хворих дітей у Дніпрі. У всіх однаковий діагноз - гостра кишкова інфекція. Але що її викликало - представники спеціальної комісії з'ясувати не можуть.

Нагадаємо, минулого тижня 18 учнів потрапили до лікарні протягом доби. Усі - з однієї школи. У четвер там зачинили їдальню і тимчасово припинили уроки. За попередніми результатами перевірок, у Держпродспоживслужбі припускають, що причиною отруєння могла стати питна вода.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "порушення санітарних правил".

"Питна вода з кранів у цьому закладі мала невідповідність по зовнішньому, по кольору. Ми стали розбиратися, з'ясовувати. На 4 поверсі води у санітарних вузлах не було. Мали місце порушення на харчоблоці - це коли іде перехрестя готової і сирої продукції в процесі приготування страв", - повідомила Неля Полюхович, начальник відділу санепіднагляду ГУ Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області.

Уже сьогодні місцева влада обіцяє назвати причину отруєння школярів. Про це повідомляє прес-служба Дніпровської міськради.

Лікарі оглянули усіх дітей за місцем проживання. Відновити навчальний процес планують - із понеділка.