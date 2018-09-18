Катастрофа МН17: у Нідерландах відреагували на спроби Росії уникнути відповідальності [ Редактировать ]
Нідерланди цілковито довіряють висновкам Спільної слідчої групи про причетність Росії до збиття малайзійського "Боїнга" над Донбасом влітку 2014 року. Таке в уряді заявили у відповідь на нові заяви РФ, яка вкотре у цій трагедії звинуватила Україну.
Сама ж міжнародна спільна слідча група візьме до уваги матеріали Генпрокуратури Росії, які та передала напередодні. Водночас у групі зауважили, що просили ці матеріали ще з 2014 року. Але досі їхні запити в РФ ігнорували.
Нагадаємо, міжнародне розслідування дійшло висновку, що літак рейсу MH17 збили з пускової установки зенітно-ракетного комплексу "Бук", що належала бригаді Збройних сил Росії і була доправлена на окуповану частину Донбасу саме з РФ.
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