Ураган "Флоренс" забрав життя десятків американців [ Редактировать ]
Унаслідок потужного урагану "Флоренс" у Сполучених Штатах загинула вже 31 людина. Серед них - однорічна дитина. Вони з матір'ю не встигли під час шторму добігти до припаркованого автомобіля.
Синоптики попереджають - хоча ураган і послабшав, повені не зійдуть упродовж наступних двох-трьох тижнів. У метеорологічній службі Південної Кароліни і далі пильнують за руйнівною стихією та закликають місцевих жителів бути особливо обережними.
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