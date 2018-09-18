Унаслідок потужного урагану "Флоренс" у Сполучених Штатах загинула вже 31 людина. Серед них - однорічна дитина. Вони з матір'ю не встигли під час шторму добігти до припаркованого автомобіля.

Синоптики попереджають - хоча ураган і послабшав, повені не зійдуть упродовж наступних двох-трьох тижнів. У метеорологічній службі Південної Кароліни і далі пильнують за руйнівною стихією та закликають місцевих жителів бути особливо обережними.