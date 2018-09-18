У Мадриді в метро вибухнув ноутбук пасажира [ Редактировать ]
У мадридській підземці в одного з пасажирів вибухнув ноутбук. Сталося це у вагоні метро під час руху. Усе через батарею, що вийшла з ладу.
Полум'я загасили самі пасажири одразу ж після вибуху. Проте вагон затягло димом. Тож чимало людей перелякалися та побігли, бо думали, що рвонула бомба. Роботу підземки на цій ділянці припинили на годину.
Через панічні атаки та задуху по медичну допомогу звернулися12 людей.
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