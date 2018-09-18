Дональд Трамп наказав розсекретити низку документів, які стосуються розслідування втручання Росії в американські президентські вибори 2016 року.

Ідеться, зокрема, про листування екс-очільника ФБР Джеймса Комі та інших офіційних осіб. Крім того, оприлюднять засекречену частину запиту Федерального Бюро про початок стеження за колишнім співробітником передвиборного штабу Трампа - Картером Пейджем. Мовляв, у такий спосіб Білий дім хоче забезпечити прозорість.

Натомість опоненти Трампа з Демократичної партії заявили, що так президент США прагне вплинути на розслідування, яке веде спецпрокурор Мюллер, аби показати себе у кращому світлі.