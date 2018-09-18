Банду рекетирів затримали правоохоронці на Київщині. До неї здебільшого входили колишні спортсмени та особи з багатим кримінальним минулим. Зібрав таку "команду" голова однієї із селищних рад - для силового залагодження особистих і бізнес-питань. Зловмисники орудували у Київській області - шантажували, погрожували, стягували вигадані борги та застосовували зброю. Сімох фігурантів - зокрема, й ватажка - затримали, їм загрожує до 15 років за ґратами.

"Встановили факт причетності учасників цього бандформування до вимагання 50 тисяч гривень з чоловіка, погрожуючи йому розправою, вимагання 50 тисяч доларів США у мешканки Ірпіня, яка займалася підприємницькою діяльністю, факт стрілянини в громадському місці, де дивом не постраждали випадкові перехожі, і, звичайно, факт нападу на військовослужбовців Національної гвардії України, в результаті чого один з поранених позбувся ока", - повідомила Олеся Орлова, речниця департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.