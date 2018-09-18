Поблизу Донецька завершили реконструкцію контрольного пункту пропуску "Мар'їнка". Дві зали очікування обладнали системами вентиляції, кондиціонування та обігріву, а також розмістили інформаційні стенди та монітори.

З обласного бюджету витратили майже 11 з половиною мільйонів гривень. Регіональна влада планує облаштувати й решту пропускних пунктів на Донеччині, зокрема, "Новотроїцьке", "Гнутове" та "Майорськ".