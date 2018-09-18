На Донеччині завершили реконструкцію КПВВ "Мар'їнка" [ Редактировать ]
Поблизу Донецька завершили реконструкцію контрольного пункту пропуску "Мар'їнка". Дві зали очікування обладнали системами вентиляції, кондиціонування та обігріву, а також розмістили інформаційні стенди та монітори.
З обласного бюджету витратили майже 11 з половиною мільйонів гривень. Регіональна влада планує облаштувати й решту пропускних пунктів на Донеччині, зокрема, "Новотроїцьке", "Гнутове" та "Майорськ".
по теме
Від ворожих обстрілів страждають мешканці прифронтової Мар'їнки
Жителі селищ, розташованих поблизу лінії розмежування - щодня під постійною загрозою
Бойовики обстріляли будівлю Мар'їнської райдержадміністрації
Великокаліберна куля влучила в будівлю Мар'їнської райдержадміністрації, працівники кажуть - такого не було ще з 2014 року
Заручників бойовиків на окупованих територіях катують - Ірина Геращенко
Заручників бойовиків на окупованих територіях, імовірно, катують. Саме із цим Ірина Геращенко пов'язує відмову окупантів допустити до українських бранців координатора ОБСЄ Тоні Фріша, днями він відвідав окуповані Донецьк і Луганськ
Донецька фільтрувальна станція має запрацювати вже сьогодні
Сьогодні має запрацювати Донецька фільтрувальна станція. Напередодні на тимчасово непідконтрольный території області закінчили ремонтні роботи. Там відновили трансформатор системи енергопостачання станції. Доки вона не працювала, без води залишалися 22 тисячі жителів Авдіївки
После смерти Захарченко боевикам дали нового главаря (фото)
Боевикам оккупированной части Донецкой области Александра Захарченко террористам назначили нового и.о. руководителя