Будинки у тріщинах, до урвища кілька кроків. Так живуть у Миколаєві мешканці приватного сектору. Про їхню біду чиновники знають. Проте ані відселити людей, ані зміцнити берег за 5 років не спромоглися. У ситуації розбиралися наші кореспонденти.

"Вот этот горбик - это наша земля, которая уехала. Вот под этим горбиком, я спускалась на днях, постоянно вытекает глина".

Там, де нині урвище, - колись у Тетяни Аксьонової був город та подвір'я. Мальовничий краєвид, чисте повітря, власна ділянка. Це і привабило її - 10 років тому родина переїхала з центру міста в приватний сектор. Продали 2 квартири і купили будинок над річкою. І майже одразу почалися проблеми.

"Вечером легли все нормально. Утром слышим треск - ну мало ли, может, снег. Как раз в 12 году были большие снегопады. Утром выходим - пол беседки висит. На следующую ночь - другой кусок отвалился. И так оно потихоньку отваливается", - розповідає Тетяна Аксьонова, господарка аварійного будинку.

Тепер провалля починається за кілька метрів від будинку. Сам він теж руйнується. Тріщини і зовні, і в кімнатах. Їх постійно треба замазувати. Зневірилися робити безперервні ремонти і мешканці сусіднього будинку.

"3 мешка цемента надо. Почем сейчас мешок цемента? 100 рублей? Щебенка. Песок привезти. Не привезешь 300 кг песка, только 5 т. А это 700 рублей. И так каждый год на 1.5 тысячи пенсии", - бідкається Олександр Тарасов, житель Миколаєва.

Загалом у небезпечній зоні - 5 будинків. Люди не раз зверталися до всіх можливих інстанцій. Приїхала комісія, склала акти обстеження. У 2016 році департамент ЖКГ мав організувати інженерно-геологічні дослідження обвалів. А після цього - провести укріплювальні роботи. Місцевість начебто вивчили, але що тепер з цим робити далі?

"Строительство береговой стенки - это один из основных моментов, которым можно было остановить этот провал. По ценам 2015 года это бы стоило порядка 70 млн. Таких денег на укрепление 100 метровой части, скорее всего, выделено не будет. Обвал продолжается из-за того, что там находится родник, выход грунтовых вод. И он потихоньку вымывает грунт, грунт проседает", - говорить Олександр Герасименя, керівник управління з питань надзвичайних ситуацій Миколаївської міськради.

Людям пропонували переїхати тимчасово у гуртожиток - допоки питання не вивчать комплексно. Але вони відмовились. Побоюються, що залишать свої будинки не на один тиждень.

"Все дома с детьми несовершеннолетними. По Песчаной, 1Б - ребенок инвалид. Пенсионеры почти в каждом доме", - говорить Світлана Ларіна, керівник відділу соціально-економічного розвитку мікрорайону Велика Корениха.

Придбати квартири власним коштом - мешканці не в змозі. А влада із цим не допомагає.

"У меня должна быть свободная квартира, чтобы я ее предоставил. На эту минуту у меня нет свободного жилья", - стверджує Сергій Войтович, керівник відділу обліку і розподілу житла Миколаївської міськради.

У середу в мерії має знову зібратися комісія - щоб вирішити, куди переселити сім'ю Аксьонова. Адже лише їхній будинок визнаний аварійним. Іншим ймовірно доведеться чекати, доки небезпечне урвище дістанеться і до їхніх осель.