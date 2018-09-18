Илон Маск назвал имя первого космического туриста [ Редактировать ]
Первым космическим туристом компании SpaceX станет японский миллиардер Юсаку Маезава. Он совершит путешествие вокруг луны.
Об этом сообщается на сайте компании.
42-летний Маезава является основателем и руководителем компаний Start Today, Zozotown и Zozo, которые связанные с онлайн-торговлей одеждой. По оценкам Forbes, состояние Маезавы оценивается в 3,6 миллиарда долларов. Он – четырнадцатый самый богатый человек Японии.
Путешествие к Луне состоится на борту ракеты-носителя BFR (Big Falcon Rocket). Ракету еще не построили, но Маск ранее заявлял, что он хочет, чтобы BFR была готова к непилотированному полету на Марс в 2022 году, а с экипажем – в 2024 году. Полет Маезавы к Луне может произойти в 2023 году.
Японский миллиардер, известный своей страстью к коллекционированию картин, сказал, что хотел бы взять с собой в полет 6-8 художников, чтобы они по возвращении на Землю смогли создать что-то грандиозное.
в начале сентября Маск произвел фурор, позволяя себе во время прямого эфира пить виски и курить марихуану.
по теме
Презентация iPhone 2018: сеть усыпана шутками (фото)
12 сентября компания Apple презентовала новые продукты
Єгипетські школяри винайшли тростину з системою GPS
"Розумну тростину" винайшли єгипетські школярі. Завдяки їй люди з вадами зору зможуть легше орієнтуватися на вулиці. Як працює ноу-хау і чим іще може бути корисне дивімося далі
В работе Viber произошел глобальный сбой
Популярный мессенджер Viber уже больше 5 часов страдает от сбоев. Пользователи жалуются, что не могут отправлять сообщения или картинки, а десктопное приложение не может подключиться к сети.
Илон Маск украл советские технологии - Роскосмос
Американского изобретателя Илона Маска обвинили в использовании советских военных разработок
Тысячи пользователей пожаловались на Instagram
При этом больше всего жалоб поступило от пользователей из Лондона, Парижа и Стокгольма