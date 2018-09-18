Первым космическим туристом компании SpaceX станет японский миллиардер Юсаку Маезава. Он совершит путешествие вокруг луны.

Об этом сообщается на сайте компании.

42-летний Маезава является основателем и руководителем компаний Start Today, Zozotown и Zozo, которые связанные с онлайн-торговлей одеждой. По оценкам Forbes, состояние Маезавы оценивается в 3,6 миллиарда долларов. Он – четырнадцатый самый богатый человек Японии.

Путешествие к Луне состоится на борту ракеты-носителя BFR (Big Falcon Rocket). Ракету еще не построили, но Маск ранее заявлял, что он хочет, чтобы BFR была готова к непилотированному полету на Марс в 2022 году, а с экипажем – в 2024 году. Полет Маезавы к Луне может произойти в 2023 году.

Японский миллиардер, известный своей страстью к коллекционированию картин, сказал, что хотел бы взять с собой в полет 6-8 художников, чтобы они по возвращении на Землю смогли создать что-то грандиозное.

в начале сентября Маск произвел фурор, позволяя себе во время прямого эфира пить виски и курить марихуану.