Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин прибыл с историческим трехдневным визитом в столицу КНДР Пхеньяну.

Ким Чен Ын лично прибыл в аэропорт в сопровождении своей жены и приветствовал Мун Чжэ Ина и его супругу у трапа, где лидеры и их жены пожали друг другу руки, сообщает Associated Press.

Их встретили многочисленные жители северокорейской столицы в праздничном наряде с флажками КНДР и флажками, символизирующих объединение Корейского полуострова.

South Korea's Moon Jae-in arrives in Pyongyang for talks with Kim Jong Un https://t.co/jK6lI37j7X https://t.co/E6wnF2ahKO