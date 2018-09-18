Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин прибыл с историческим трехдневным визитом в столицу КНДР Пхеньяну.

Ким Чен Ын лично прибыл в аэропорт в сопровождении своей жены и приветствовал Мун Чжэ Ина и его супругу у трапа, где лидеры и их жены пожали друг другу руки, сообщает Associated Press.

Их встретили многочисленные жители северокорейской столицы в праздничном наряде с флажками КНДР и флажками, символизирующих объединение Корейского полуострова.

South Korea's Moon Jae-in arrives in Pyongyang for talks with Kim Jong Un https://t.co/jK6lI37j7X https://t.co/E6wnF2ahKO — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) 18 сентября 2018 г.

Мун Чжэ Ина также встречали председатель Верховного народного собрания КНДР Ким Йон Нам, заведующий отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Йон Чхоль, председатель северокорейского Комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон и другие официальные лица. В аэропорту бакже была замечена Ким Йо Чжон, родная сестра Ким Чен Ына и его ближайший советник.

Потом Мун Чжэ Ин направился из пхеньянского аэропорта в северокорейскую правительственную резиденцию Пекхвавон (Дом ста цветов) на одном автомобиле с Ким Чен Ыном.

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