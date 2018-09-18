В Киеве из-за гонок с полицией полностью сгорел Mercedes (фото) [ Редактировать ]
Ночью 18 сентября произошло ДТП, в результате которого автомобиль Mercedes S-Class вылетел с дороги и сгорел дотла.
Водитель дорогой машины возле ТРЦ Оcean Plaza нарушил правила дорожного движения и его начали преследовать полицейские. Однако лихач решил, что сможет сбежать и прибавил скорость.
За Mercedes ехали несколько экипажей правоохранителей. В результате побега уже на Воздухофлотском проспекте водитель не справился с управлением и вылетел с дороги. Автомобиль от удара загорелся, но водитель успел выскочить, прихватив личные вещи.
Нарушителя задержали, он отказался пройти тест на алкоголь на драгере.
Ранее мы писали о том, что известный украинский музыкант попал в серьезное ДТП с грузовиком.
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