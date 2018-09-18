В Киеве ограбили телеведущую 5 канала Янину Соколову. Воры вскрыли ее автомобиль за одну минуту и скрылись с похищенным. Об этом сообщила сама Янина на своей странице в Facebook.

Ведущая рассказала, что грабители украли документы, а также много видео по проектам "Рандеву" и "Кино с Яниной Соколовой". На своей станице в соцсети журналистка обратилась с просьбой ко всем, кото проезжал по улице Круглоуниверситетская в Киеве 17 сентября с 15.30 до 16.00 проверить информацию на регистраторе авто.

"Среди украденного — мои документы. Найти меня не сложно. Господа воры, у вас есть паспорт и адрес прописки. Она действительна. Замки поменяли. Но на охране вы можете оставить кассеты. Карма станет чище", - говорится в сообщении.

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