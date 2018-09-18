Жуткое ДТП: 8 погибших, десятки раненых [ Редактировать ]
В Турции перевернулся автобус, в результате чего погибли восемь человек. Рейсовый автобус, следовавший из Антальи, по неустановленной причине съехал с трассы и перевернулся, сообщает телеканал NTV.
Также в результате инцидента пострадали около 30 человек. Авария произошла на трассе Афьонкарахисар-Анталья. Пострадавшие были доставлены в больницы. Полиция начала расследование.
На днях автобус с украинцами попал в смертельное ДТП в Румынии.
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