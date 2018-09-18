В Турции перевернулся автобус, в результате чего погибли восемь человек. Рейсовый автобус, следовавший из Антальи, по неустановленной причине съехал с трассы и перевернулся, сообщает телеканал NTV.

Также в результате инцидента пострадали около 30 человек. Авария произошла на трассе Афьонкарахисар-Анталья. Пострадавшие были доставлены в больницы. Полиция начала расследование.

На днях автобус с украинцами попал в смертельное ДТП в Румынии.