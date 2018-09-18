В Киеве и Киевской области 18-20 сентября ожидается высокая пожарная опасность, а в районе Чернобыля - чрезвычайная.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

"18-20 сентября по Киевской области (кроме района Барышевки) высокий (4 класса), в районе Чернобыля чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

В Киеве 18-20 сентября ожидается высокий (4 класса) уровень пожарной опасности.

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