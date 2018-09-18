Семь областей Украины - Запорожская, Николаевская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская и Черкасская - начали получать комплекты для малышей.

17 сентября, в выше перечисленные области направили 2 тысячи 494 набора для новорожденных, 411 с которых переданы роженицам, сообщает Минсоцполитики.

Ранее Министерство социальной политики Украины определило детальный список детских товаров общей стоимостью до 5 тысяч гривен для комплектации одноразовой натуральной помощи "набор для малыша" при рождении ребенка.

Украинские семьи при рождении малыша получат набор из 25 вещей для новорожденных. В набор входят, в частности: подгузники (не менее 94 штук в упаковке), влажные салфетки (не менее 56 штук в упаковке), ситцевые пеленки (размер 80x95 см), фланелевая, муслиновая, а также многоразовая влагостойкая пеленка (размер 60х80 см), две шапочки, боди с коротким рукавом и боди с длинным рукавом, брюки-ползунки, "человечки" с длинным рукавом и штанишками, носки.

Также пакет малыша включает: термометр для воды, электронный термометр для тела, маникюрные ножнички детские, прокладки для лактации (не менее 60 штук), плед теплый, демисезонный плед-одеяло; матрас для кроватки; полотенце махровое для купания уголком; игрушка-погремушка; крем и жидкое мыло-шампунь детский.

Интересный случай произошел в Новой Зеландии, когда министр уехала в роддом на велосипеде.