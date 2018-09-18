Украинская певица Настя Каменских поделилась с полконниками новым пикантным снимком у бассейна. На своей странице в Instagram артистка призвала всех заниматься спортом, в частности - плаваньем.

На снимке Каменских находится в воде до пояса. Певица облокотилась об край бассейна и устало закрыла глаза. Для плаванья звезда украинского шоу-бизнеса выбрала красный купальник на толстых бретелях, который оголяет половину груди.

Фото: Instagram.com/kamenskux

В посте к фото певица написала, что она занялась плаваньем в рамках челленджа обещания за 100 дней. Каменских рассказывает о своих планах посещения бассейна и условия выигрыша в конкурсе.

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