Андрій Парубій пропонує збільшити кількість членів ЦВК [ Редактировать ]
Збільшити кількість членів ЦВК з 15 до 17 пропонує спікер Верховної Ради Андрій Парубій. Відповідний законопроект він подав у парламент. Планується, що депутати розглянуть це питання найближчого четверга.
"Свого часу цифра 15 була просто скалькована з РФ і вона не має жодного принципового значення . Наголошую, законопроект спрямований на забезпечення такого представництва політсил, щоб усі фракції і групи парламенту були представлені у ЦВК", - наголосив Андрій Парубій, голова Верховної Ради України.
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