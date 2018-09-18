Збільшити кількість членів ЦВК з 15 до 17 пропонує спікер Верховної Ради Андрій Парубій. Відповідний законопроект він подав у парламент. Планується, що депутати розглянуть це питання найближчого четверга.

"Свого часу цифра 15 була просто скалькована з РФ і вона не має жодного принципового значення . Наголошую, законопроект спрямований на забезпечення такого представництва політсил, щоб усі фракції і групи парламенту були представлені у ЦВК", - наголосив Андрій Парубій, голова Верховної Ради України.