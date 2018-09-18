США запроваджують додаткові мита на товари з Китаю [ Редактировать ]
Сполучені Штати запровадили додаткові 10-відсоткові мита на імпорт товарів із Китаю на 200 мільярдів доларів. Вони набудуть чинності 24 вересня і стосуватимуться понад 5 тисяч найменувань. Серед них - папір, рис, текстиль.
Китай уже пообіцяв "адекватну відповідь".
Митними ударами країни обмінюються від червня, коли Вашингтон уперше запровадив 25-відсоткові мита на низку китайських товарів.
На тлі повідомлень про нові "митні санкції" США проти Китаю почали знижуватися світові ціни на нафту.
по теме
Дорогой Apple: Трамп пообещал компании льготы
Дональд Трамп пообещал компании Apple нулевые налоги, если она выполнит его условия
В ООН заблокували санкції проти судноплавних компаній Росії
Росія та Китай заблокували запит США в ООН про запровадження санкцій проти судоплавних компаній з Федерації. Вашингтон звинувачує їх у постачанні продукції Північній Кореї, що заборонено Організіцією об'єднаних націй
Трамп намерен ввести новые пошлины на товары из Китая
Президент США Дональд Трамп намерен объявить на следующей недели введение тарифов на китайский импорт на сумму около 200 млрд долларов.
Новые санкции США: глава Госдепа сделал заявление
Трамп подписал указ, который предусматривает введение санкций против иностранцев
США готують жорсткі санкції для Росії
США працюють над новими - максимально жорсткими санкціями для Росії - через отруєння Скрипалів у британському Солсбері