Сполучені Штати запровадили додаткові 10-відсоткові мита на імпорт товарів із Китаю на 200 мільярдів доларів. Вони набудуть чинності 24 вересня і стосуватимуться понад 5 тисяч найменувань. Серед них - папір, рис, текстиль.

Китай уже пообіцяв "адекватну відповідь".

Митними ударами країни обмінюються від червня, коли Вашингтон уперше запровадив 25-відсоткові мита на низку китайських товарів.

На тлі повідомлень про нові "митні санкції" США проти Китаю почали знижуватися світові ціни на нафту.