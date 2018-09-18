Цены на хлеб в Украине сравнялись с европейскими [ Редактировать ]
Средняя стоимость хлеба в Украине и странах-соседях Евросоюза почти сровнялась. Об этом директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко сообщил в своем Facebook.
Эксперты ассоциации на прошлой неделе отследили интернет-магазины известных торговых сетей Украины и за границей относительно самого дешевого хлеба.
"В Украине самый дешевый белый хлеб мы нашли за 28 гривен за килограмм. В то время в Литве самый дешевый был 44 гривны за килограмм. В Польше хлеб стартует от 27 гривен, то есть дешевле, чем у нас. В Эстонии меньше чем за 39 не найдете, а в Румынии - от 38 гривен. Венгерский супермаркет предлагал белый хлеб от 34 гривны за килограмм", - подсчитали аналитики.
Вместе с тем, самый дешевый черный хлеб в нашей стране стоил в это воскресенье 28 гривен за килограмм, а в Литве - 13. Польская сеть предлагала хлеб от 45 гривен, эстонская - от 28, румынская - от 41, а венгерская - от 58 гривен.
"И это плохо. А хорошо то, что расти дальше некуда. Поэтому 2019 мы будем свидетелями умеренного роста цены на хлеб всех ценовых категорий, которое будет идти в уровень с инфляцией", - подытожил Дорошенко.
Ранее мы писали, что цена на хлеб в Украине "взлетит".
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