Временный чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик перед поединком за полноценный титул по версии WBC против действующего чемпиона Адониса Стивенсона решил сменить тренера.

Отныне Гвоздик будет работать с Тедди Атласом, который заменил Марко Контрераса. Отмечается, что тренировки с 62-летним американцем будут проходить в Калифорнии, а тренировочный лагерь непосредственно к бою со Стивенсоном начнется в середине октября, сообщает ESPN.

"Я хотел познакомиться с ним и его семьей. Мы встретились и провели вместе два дня. Сначала мы смотрели фильм, обедали и ужинали. А второй день мы провели в тренажерном зале. Я познакомился с его семьей, у него трое маленьких детей и жена. Я сказал ему, что первым делом, чтобы начать тренировки я должен убедиться, что он и его семья хорошие люди", - сказал Атлас в комментарии ESPN.

Последний тренерский опыт Атласа был еще в 2016 году, когда он помогал Тимоти Брэдли готовиться к бою с Мэнни Пакьяо. После этого Тедди работал на телеканале ESPN в качестве эксперта и комментатора боксерских поединков.

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