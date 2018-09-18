Пожар произошел в пассажирском автобусе во время движения в Харьковской области. Об этом сообщил отдел коммуникации областной полиции.

"Утром 18 сентября во Великобурлукском районе во время движения из гаража до автовокзала загорелся автобус марки IVAN под управлением 53-летнего водителя. По словам мужчины стало известно, что при переезде железнодорожного пути он заметил из-под капота дым. Водитель остановил машину на обочине и самостоятельно пытался потушить огонь. Не справившись, вызвал сотрудников Государственной службы чрезвычайных ситуаций", – говорится в сообщении.

В результате происшествия пострадавших нет. Предварительно, причиной возгорания стала неисправность проводки. Информацию о пожаре внесли в Журнал единого учета.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства сейчас устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что в Турции перевернулся автобус, в результате чего погибли восемь человек.