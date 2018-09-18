Брэдли Купер в интервью радиостанции National Public Radio рассказал, что семья стала его главным ориентиром и настоящим чудом.

"Я провел около 15 лет, снимаясь то в одном фильме, то в другом. Но когда мне исполнилось 39, я остановился и задал себе, пожалуй, самый главный вопрос: "А что я по-настоящему хочу делать?". Быть отцом и иметь собственную семью - это чудо и то, о чем я всегда мечтал. Эти важные вещи, появившиеся в моей жизни, открыли меня с новой стороны", - рассказал актер.

Также актер отметил, что именно семья помогла ему стать более искренним и настоящим, как актеру.

Это признание вызвало настоящую бурю эмоций у поклонников Брэдли Купера и Ирины Шейк. Журналистам звездная пара не рассказывает о своей дочери, однако на публике с Леей они появляются достаточно часто. Недавно Ирина и Брэдли были замечены в Нью-Йорке. Пара гуляла с дочерью, а ближе к вечеру возлюбленные вдвоем отправились в кафетерий.

Возлюбленные обожают проводить время с малышкой, и все свое свободное время посвящают прогулкам по городу и на детских площадках, где осыпают свою дочь поцелуями и объятиями.

Ранее мы сообщали, что известный актер в 70 лет станет отцом.