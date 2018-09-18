Отец снял призрака возле колыбельной дочери (видео) [ Редактировать ]
Житель английского города Нортумберленд снял призрака возле колыбельной своей годовалой дочери. Мистическое явление попало на видео, сообщает Daily Mail.
Мужчина по имени Стивен заметил возле колыбели годовалой дочери белый силуэт. Пугающий момент сняло на видео устройство видеоняни. На кадрах видно, как объект, похожий на руку, движется в сторону спащего ребенка и исчезает.
По его словам, он не верит в приведения, однако был настолько напуган, что замер на месте. Стивен признался, что ему понадобилось некоторое время, чтобы решится войти в комнату к дочери. Также отец утверждает, что незадолго до инцидента, в колыбельной ребенка появилась кукла, которую туда никто не клал.
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