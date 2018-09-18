Во Львове распространяется опасное инфекционное заболевание [ Редактировать ]
На львовщине за 8 месяцев 2018 года болезнь Лайма диагностировали у 225 граждан области, среди которых - 17 детей. В последний месяц лета, в августе, это инфекционное заболевание обнаружили у 87 человек, среди которых - 9 детей возрастом до 17 лет, сообщила ZAXID.NET заведующая отделением особо опасных инфекций львовского областного лабораторного центра Ирина Кулиш.
Людей, у которых диагностировали болезнь Лайма из-за укусов клещей в этом году значительно больше, нежели в прошлом году. В 2017 году за аналогичный период времени это инфекционное заболевание обнаружили у 166 человек.
"Клещей, которые переносят болезнь Лайма, достаточно много. Из 100 клещей, которые мы проверяли в лаборатории в июле, каждый четвертый был инфицирован. В августе из 23 клещей - семь были положительные. Несмотря на то, что лето закончилось, клещи не исчезли. Мы обнаруживаем их и в сентябре, но статистика за этот месяц будет позже. В прошлом году последний случай болезни Лайма диагностировали в ноябре", - сказала Ирина Кулиш.
В этом году клещи на Львовщине активизировались достаточно рано. Первые сообщения об укусах клещей начали находить еще в конце марта. Есть они и в сентябре.
Болезнь Лайма - это инфекционное заболевание, которое может иметь хронический или острый ход и поражать сердце, суставы, нервную систему и кожные покровы. Поэтому, если заметили на теле клеща или красные пятна неизвестного происхождения, обязательно проконсультируйтесь с врачом.
Риск заражения болезнью Лайма, как говорят врачи, зависит от продолжительности присасывания. Если клещ был на теле меньше чем сутки, вероятность инфицирования довольно мала, однако после третьих суток приближается к 100%. Продолжительность инкубационного (скрытого) периода при болезни Лайма составляет от одних до 60 суток, чаще всего - 14 суток.
Ранее мы сообщали, что в Днепре дети массово отравились.
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