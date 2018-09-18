"Русский витязь" встретится с непобедимым британским боксером

22 сентября 2018 года на лондонском стадионе "Уэмбли" чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) проведет защиту своих поясов против россиянина Александра Поветкина (34-1, 24 КО).

Оба спортсмена в последний раз выходили в ринг в рамках одного вечера бокса: Джошуа впервые в своей профессиональной карьере прошел всю дистанцию и единогласным решением судей победил Джозефа Паркера а "русский витязь" в третьем раунде отправил в тяжелый нокаут Дэвида Прайса, после чего последний не смог продолжить бой.

Украинские телезрители смогут насладиться чемпионским зрелищем на телеканале "Интер". Начало боксерского вечера в 22.15 по киевскому времени.

Напомним, ранее стала известна дата и место поединка Ломаченко - Педраса, а Александр Гвоздик принял кардинальные меры накануне титульного боя.