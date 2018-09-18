Гости устроили массовую драку на свадьбе в Чечне. Инцидент сняли на видео и позже опубликовали в сети. Конфликт возник во время проезда свадебного кортежа, передает "Корреспондент".

На чеченской свадьбе произошла массовая драка. Инцидент был снят на видео, опубликованном позднее в Сети. Ролик обнародовал на Facebook-странице пользователь.

Драка разгорелась во время проезда свадебного кортежа. В момент инцидента прозвучало несколько выстрелов в воздух.

Поводом для драки стало соперничество за право проехать первым за машиной невесты. По словам пользователя, такое происходит на его родине довольно часто.