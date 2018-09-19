В Мексике, возле жилых домов обнаружили большой грузовик с холодильным прицепом, в котором было 157 трупов, об этом сообщает Daily Mail.

Фургон оказался вблизи жилых домов и начал тревожить местных жителей вонью. Расследуется, почему транспорт оказался возле населенной территории.

Издание отмечает, что практика грузить тела в холодильный транспорт в Мексике не новая, поскольку из-за чрезвычайной вспышки преступности мест в моргах не хватает. Однако такие "морги на колесах" не должны стоять возле населенных кварталов.

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