Морг на колесах: вблизи дома обнаружили фургон с трупами [ Редактировать ]
В Мексике, возле жилых домов обнаружили большой грузовик с холодильным прицепом, в котором было 157 трупов, об этом сообщает Daily Mail.
Фургон оказался вблизи жилых домов и начал тревожить местных жителей вонью. Расследуется, почему транспорт оказался возле населенной территории.
Издание отмечает, что практика грузить тела в холодильный транспорт в Мексике не новая, поскольку из-за чрезвычайной вспышки преступности мест в моргах не хватает. Однако такие "морги на колесах" не должны стоять возле населенных кварталов.
Ранее мы сообщали, что мужчина задушил и закопал новорожденного сына.
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