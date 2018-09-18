На Донбасі зафіксовано 21 ворожий обстріл [ Редактировать ]
21 ворожий обстріл зафіксовано на сході країни минулої доби. Російські бойовики двічі застосували заборонене озброєння - з мінометів калібру 82 та 120 міліметрів ворог бив поблиз Лебединського та Павлополя на приморській ділянці фронту.
На Луганському напрямі не спадає напруга поблизу Кримського. Зранку окупанти поновили обстріли на півдні Донеччини.
Втрат серед українських військових немає.
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