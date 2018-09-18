На Донбасі бойовики обстрілювали безпілотник ОБСЄ

Українські солдати, які тримають лінію оборони в районі Авдіївки, кажуть, що провокаційні обстріли тут звична справа. Якщо вдень чути лише ворожі гранатомети та піхотну зброю, то вночі з того боку починають працювати артилерія, міномети і зенітні установки. Дістається і мирним будівлям, і навіть безпілотникам ОБСЄ