Украина будет сотрудничать с Норвегией в вопросе энергетической безопасности. Об этом украинский премьер Владимир Гройсман договорился с главой Парламента этой страны. Стороны встречались в Киеве. Речь также шла о политическом и экономическом сотрудничестве.

"Перш за все я б хотів Вам подякувати за абсолютно тверду позицію, щодо підтримки суверенітету. Що стосується економіки наших країн, то в 17-18 році зберігається ріст двосторонньої торгівлі. І оскільки я торкнувся про питання безпеки - треба зазначити що питання енергетичної безпеки є сьогодні одним із пріоритетів нашого уряду. І в цьому напрямку ми теж маємо добрі можливості для взаємодії двох наших країн", - заявил Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.