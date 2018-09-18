Украина будет сотрудничать с Норвегией в вопросе энергетической безопасности - Гройсман [ Редактировать ]
Украина будет сотрудничать с Норвегией в вопросе энергетической безопасности. Об этом украинский премьер Владимир Гройсман договорился с главой Парламента этой страны. Стороны встречались в Киеве. Речь также шла о политическом и экономическом сотрудничестве.
"Перш за все я б хотів Вам подякувати за абсолютно тверду позицію, щодо підтримки суверенітету. Що стосується економіки наших країн, то в 17-18 році зберігається ріст двосторонньої торгівлі. І оскільки я торкнувся про питання безпеки - треба зазначити що питання енергетичної безпеки є сьогодні одним із пріоритетів нашого уряду. І в цьому напрямку ми теж маємо добрі можливості для взаємодії двох наших країн", - заявил Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.
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