300 км/ч на велосипеде: американка установила мировой рекорд (видео) [ Редактировать ]
Американка Денис Мюллер-Коренек установила мировой рекорд скорости на велосипеде, разогнавшись до 183,9 мили в час (295,6 километра в час), сообщает Meduza.
"Заезд проходил на трассе, расположенной на дне высохшего соленого озера Бонневилль в американском штате Юта. Его ровная соляная поверхность уменьшает трение, поэтому на нем регулярно проводятся различные заезды автомобилей для установления максимальной скорости", - говорится в сообщении.
Велосипед 45-летней Мюллер-Коренек, которая в прошлом была чемпионом США по маунтинбайку и велотреку, был прикреплен к драгстеру, который разогнал его до скорости 150 миль в час. После этого тросы были откреплены, и Мюллер-Коренек в течение пяти километров разгонялась самостоятельно.
Рекорд Мюллер-Коренек ставила на специальном кастомном велосипеде: он был сделан из легких углеродных материалов и оборудован специальными зубчатыми колесами, используемыми на мотоциклах — они обеспечивали устойчивость на больших скоростях и позволяли проезжать до 40 метров за одно нажатие педали, пишет издание.
Предыдущий мировой рекорд принадлежал голландцу Фреду Ромпельбергу: в 1995 году он достиг скорости 268,7 километра в час. Рекорд среди женщин до этого установила сама Мюллер-Коренек: в 2016 году она разогналась до 237,7 километра в час. Оба раза она планировала перекрыть достижение Ромпельберга; с первой попытки этого не удалось из-за технических проблем.
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