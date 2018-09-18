Сирийцы сбили российский самолет. Пятнадцать военных на его борту погибли. В Минобороны РФ уже пообещали ответные меры, но не Сирии, а Израилю. Почему стреляла одна страна, а обвинили другую? Расскажет Сергей Ауслендер.

Российский самолет был сбит сирийской ракетой, но виноваты в этом - израильтяне. Такова логика официальных представителей Москвы.

"Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200", - говорит Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны России.

Ил-20, морской разведчик, заходил на посадку на базу Хмеймим вчера вечером около 23-00. В этот момент четверка израильских F-16 атаковала цели рядом с городом Латакия. По сообщениям сирийского агентства САНА, под удар попали промышленные предприятия, по утверждениям других источников - склады с оружием и боеприпасами. Сирийская ПВО пыталась отразить налет, и под удар попал российский борт. В Москве сразу перешли к угрозам:

"Мы оставляем за собой право на адекватные ответные действия. Расцениваем данные провокационные действия Израиля как враждебные. В результате безответственных действий израильских военных погибло 15 российских военнослужащих. Это абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнерства", - заявляет Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны России.

Собственно, партнерства как такового и не было. Израильские военные предупреждали российских о готовящихся ударах заранее, и все. Инцидентов тоже не случалось, кроме нескольких "опасных сближений". Российские военные говорят: предупреждение было, но поступило слишком поздно. Не хватило времени отреагировать.

"О планируемой операции Израиль командование российской группировки войск в Сирии не предупреждал. По "горячей линии" уведомление поступило менее чем за одну минуту до удара, что не позволило вывести российский самолет в безопасную зону", - рассказывает Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны России.

В оборонном ведомстве Израиля ответили, что их самолеты уже находились в своем воздушном пространстве, когда сирийская ПВО открыла огонь. Прикрываться же российским самолетом израильтяне не могли, считают многие эксперты. Настолько велика разница в скорости между Ил-20 и F-16. Но теперь проблема в другом - насколько этот инцидент осложнит отношения двух стран.

Эксперты давно предупреждали: столкновение интересов Израиля и России в Сирии лишь вопрос времени. Не помогла ни плотная координация между двумя оборонными ведомствами, ни круглосуточная горячая линия. Собственно, специалисты сейчас задаются другим вопросом: почему на российском самолете не сработала система опознавания "свой-чужой", которая помогла бы избежать поражения сирийской ракетой.