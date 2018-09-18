"Школьное перемирие": боевики обстреливают район Авдеевки [ Редактировать ]
Не утихают обстрелы на Донбассе. Боевики ведут огонь по всей линии фронта. Сегодня по нашим позициям били уже девять раз - в основном из гранатометов и пулеметов. В некоторых случаях украинским армейцам приходилось отвечать на провокации. На позициях под Авдеевкой побывал наш военкор Игорь Левенок.
"Вон восемьдесят вторая мина. Там даже где-то хвостовик валяется. Вон восьмидесятая".
Вот такое здесь "школьное перемирие". Участок фронта в районе Авдеевки. "Нулевые" позиции украинских войск. Везде свежие воронки. Последствия вражеских обстрелов из запрещенных калибров. Боевики открывают огонь, как правило, ночью.
"Применяются и восемьдесят вторые минометы по всей линии соприкосновения. Применяются и сто двадцатые минометы и СПГ", - говорит Борис военнослужащий ВСУ.
В общем, ни миром, ни перемирием - здесь даже не пахнет. К тому же, наши солдаты неоднократно фиксировали, как враг открывал огонь еще из пушек, которые должны быть отведены от линии разграничения.
"Да, ствольная артиллерия. И они ее применяют? Да используют. Сто миллиметровая "рапира" скорее всего, стоит", - говорит Александр, военнослужащий ВСУ.
Украинские солдаты рассказывают: в связи с вражескими обстрелами активизировали свою работу наблюдатели ОБСЕ. Впрочем, боевики на это не обращают внимания. Накануне ночью они открыли огонь из зенитно-ракетного комплекса по беспилотнику мониторинговой миссии.
"Зенитно-ракетный комплекс средней дальности, потому что ночь невозможно обнаружить цель кроме, как только локатором", - рассказывает Борис, военнослужащий ВСУ.
Днем боевики в основном укрепляются. Даже визуально можно разглядеть две линии вражеских укреплений. Для сооружения дотов и блиндажей враги нередко используют бесплатную рабочую силу. Заставляют работать гражданских.
"Был радиоперехват, что такое-то количество людей выходит из Горловки сюда на работы. Это люди совершившие, скорее всего, мелкие правонарушения", - говорит Александр, военнослужащий ВСУ.
"А вон лесочек, вот они здесь вылазят, вот они там, где ЛЭП и там внизу. Понеслось! Это что? Идите туда, это ЗУ работает".
Враг открыл провокационный огонь из зенитной установки. Наши солдаты заняли боевые позиции и на всякий случай взялись за оружие. Впрочем, отвечать противнику - приказа не было.
"Мы работаем только по приказу. Очень строго взялись всего эти ситуации, так как это большая ответственность, это политика. Я стараюсь со всеми бойцами, да и многие командиры, не мешать политическим процессам, потому что нам это чревато", - говорит Борис, военнослужащий ВСУ.
по теме
На Донбасі бойовики обстрілювали безпілотник ОБСЄ
Українські солдати, які тримають лінію оборони в районі Авдіївки, кажуть, що провокаційні обстріли тут звична справа. Якщо вдень чути лише ворожі гранатомети та піхотну зброю, то вночі з того боку починають працювати артилерія, міномети і зенітні установки. Дістається і мирним будівлям, і навіть безпілотникам ОБСЄ
Війна на Донбасі: чому жінки воюють на сході?
Їхню історію не можна назвати військово-польовим романом. Олег працював таксистом у Києві. Алла була приватним підприємцем. Олега мобілізували на початку війни, і він залишився в армії. Три роки по тому, не витримавши розлуки, дружина поїхала за коханим
Війна на Донбасі: бойовики відкривали вогонь 38 разів
Двоє українських бійців поранені минулої доби на фронті. Бойовики 38 разів відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил. Із потужних мінометів противник бив по околицях Світлодарська і Чермалика. А по Кримському та Новотошківському атакував із БМП. Під ранок ворог із гранатометів та кулеметів 7 разів обстріляв захисників Водяного та Широкиного
На Донбасі поранили двох українських військовослужбовців
Ранкове зведення зі Сходу: двоє українських бійців поранені минулої доби на передовій. Бойовики 38 разів відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил. Із потужних мінометів противник бив по околицях Світлодарська і Чермалика. А по Кримському та Новотошківському атакував із БМП
На Донбасі бойовики порушили режим тиші 14 разів
Упродовж минулої доби на Донбасі російські окупанти 14 разів порушили режим тиші. Ворожі війська вели прицільний вогонь по наших позиціях поблизу Кримського, Новотошківського, Золотого та Лебединського. Атакували з БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Минулося без втрат
На Донбасі поранили трьох військових
Знову втрати на фронті - минулої доби там загинув наш військовий, троє - поранені. На лінії зіткнення - суттєве загострення, повідомляють у штабі Об'єднаних сил. Бойовики 33 рази відкривали вогонь по позиціях українських оборонців. Із потужних мінометів ворог бив по Водяному та Широкиному