Не утихают обстрелы на Донбассе. Боевики ведут огонь по всей линии фронта. Сегодня по нашим позициям били уже девять раз - в основном из гранатометов и пулеметов. В некоторых случаях украинским армейцам приходилось отвечать на провокации. На позициях под Авдеевкой побывал наш военкор Игорь Левенок.

"Вон восемьдесят вторая мина. Там даже где-то хвостовик валяется. Вон восьмидесятая".

Вот такое здесь "школьное перемирие". Участок фронта в районе Авдеевки. "Нулевые" позиции украинских войск. Везде свежие воронки. Последствия вражеских обстрелов из запрещенных калибров. Боевики открывают огонь, как правило, ночью.

"Применяются и восемьдесят вторые минометы по всей линии соприкосновения. Применяются и сто двадцатые минометы и СПГ", - говорит Борис военнослужащий ВСУ.

В общем, ни миром, ни перемирием - здесь даже не пахнет. К тому же, наши солдаты неоднократно фиксировали, как враг открывал огонь еще из пушек, которые должны быть отведены от линии разграничения.

"Да, ствольная артиллерия. И они ее применяют? Да используют. Сто миллиметровая "рапира" скорее всего, стоит", - говорит Александр, военнослужащий ВСУ.

Украинские солдаты рассказывают: в связи с вражескими обстрелами активизировали свою работу наблюдатели ОБСЕ. Впрочем, боевики на это не обращают внимания. Накануне ночью они открыли огонь из зенитно-ракетного комплекса по беспилотнику мониторинговой миссии.

"Зенитно-ракетный комплекс средней дальности, потому что ночь невозможно обнаружить цель кроме, как только локатором", - рассказывает Борис, военнослужащий ВСУ.

Днем боевики в основном укрепляются. Даже визуально можно разглядеть две линии вражеских укреплений. Для сооружения дотов и блиндажей враги нередко используют бесплатную рабочую силу. Заставляют работать гражданских.

"Был радиоперехват, что такое-то количество людей выходит из Горловки сюда на работы. Это люди совершившие, скорее всего, мелкие правонарушения", - говорит Александр, военнослужащий ВСУ.

"А вон лесочек, вот они здесь вылазят, вот они там, где ЛЭП и там внизу. Понеслось! Это что? Идите туда, это ЗУ работает".

Враг открыл провокационный огонь из зенитной установки. Наши солдаты заняли боевые позиции и на всякий случай взялись за оружие. Впрочем, отвечать противнику - приказа не было.

"Мы работаем только по приказу. Очень строго взялись всего эти ситуации, так как это большая ответственность, это политика. Я стараюсь со всеми бойцами, да и многие командиры, не мешать политическим процессам, потому что нам это чревато", - говорит Борис, военнослужащий ВСУ.