Права работников "Криворожстали" должны быть защищены – Сергей Каплин [ Редактировать ]
Судья покинул слушание в деле о трудовом споре на "Криворожстали". В окружном админсуде столицы металлурги уже не один месяц борются за повышение зарплат. Поддержать рабочих пришли члены профсоюзов и их представитель в Парламенте нардеп Сергей Каплин.
Увидев их и журналистов, судья демонстративно вышел из зала. После заседание продолжили, но уже без камер. Однако в знак поддержки у здания админсуда собралась многочисленная акция.
"Это "Криворожсталь". Мы боремся за то, чтобы их права были максимально защищены. Мы уже добились, чтобы фонд оплаты труда увеличили для начала на 1 млрд. 100 млн грн. Добились внимания к тем людям, которые там работают. И обязательно добьемся, чтобы эта зарплата у них была европейская. Это наша конечная цель", - заявил Сергей Каплин, народный депутат, и.о председателя комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики, занятости и пенсионного обеспечения.
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