В Одессе под угрозой застройки очередной санаторий. О попытке рейдерского захвата земли заявляют представители частного предприятия "Укрпрофздравница": именно ему в начале 90-х в наследство досталась большая часть подобных учреждений. Все подробности скандала в нашем материале.

Санаторий "Красные зори" - это четыре гектара вблизи моря и заброшенные лечебные корпуса. Именно вокруг этих зданий с прошлого года ведутся баталии. Их собственниками называют себя сразу два предприятия: акционерное общество "Укрпрофздравница" и частная компания "Будлайф инвест". И хотя дело в судах, а недвижимое имущество арестовано, на днях "Будлайф инвест" смог зарегистрировать право собственности за собой. Их оппоненты утверждают: по поддельным документам.

"И одно определение суда, и второе определение суда - не отменены, в реестре они есть. Несмотря на это двенадцатого сентября эти аресты были чудесным образом сняты. Прекрасный регистратор из города Киева просто взяла и кнопочкой "дэлит" удалила эту строку", - заявляет Ирина Тодорич, адвокат ЧАО "Укрпрофздравница".

Одновременно фирма обратилась в Одесский горсовет с просьбой разрешить ей разработку проекта отвода санаторной земли, и вот уже завтра на сессии будет рассматриваться этот вопрос. Ряд депутатов уверен, если землю коммерсантам отдадут, то вместо санатория тут появятся многоэтажки.

"Ну, его поделят на какие-то участочки, построят высотное жилье. Назовут это курортно-рекреационным жильем и будут продавать как апартаменты и все", - говорит Александр Орлов, депутат Одесского горсовета, "Оппозиционный блок".

Такие же опасения у местных жителей. Они считают, что с помощью инвесторов санаторий можно восстановить и снова оздоравливать здесь людей.

"Если даже представить, что через время придут порядочные люди во власть и захотят, чтоб был в городе Одесса пансионат современный, красивый, то его просто негде будет делать: у нас будут одни высотки", - говорит Елена Захарченко, жительница Одессы.

Пока ситуация не прояснится, депутаты призвали своих коллег не голосовать за отвод земли.

"Фракция "Оппозиционного блока" завтра выступит, естественно, с позицией против землеотвода сомнительному предприятию под сомнительные цели. Также мы, скорее всего, будем инициировать проект решения о создании на этой территории парковой зоны", - говорит Богдан Гиганов, депутат Одесского горсовета, "Оппозиционный блок".

Что касается фирмы "Будлайф инвест", то известно, что она зарегистрирована в Киеве. Но в официальных данных в реестре даже не указан номер телефона компании. Так что узнать их мнение по поводу конфликта не удалось.