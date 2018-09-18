Экс-главу автодора Днепропетровской области обвиняют в присвоении миллиона гривен [ Редактировать ]
В присвоении миллиона гривен и подделке документов обвиняют бывшего главу автодора Днепропетровской области. По данным прокуратуры, чиновник организовал схему разворовывания бюджетных денег. Между Службой автодорог и госпредприятием заключался договор, по которому должны были проводить ремонтные работы.
Подозреваемый заставлял подчиненных подписывать акты выполненных работ, хотя ни одного сантиметра асфальта - уложено не было. В прокуратуре имя задержанного пока не называют. Но по нашей информации, это - Геннадий Немога.
"На даний час у Дзержинському районному суді міста Кривий Ріг відбувається розгляд клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу підозрюваному у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 10 мільйонів гривень", - говорит Артем Листопад, прокурор прокуратуры Днепропетровской области.
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