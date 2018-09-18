В Одессе на взятке задержали Александра Дмитренко [ Редактировать ]
В Одессе на взятке поймали начальника управления организации таможенного контроля Александра Дмитренко. По предварительным данным, вместе с ним задержан и подчиненный - главный государственный инспектор.
За 3 тысячи долларов подельники обещали решить вопрос об открытии таможенного склада площадью - более трехсот пятидесяти квадратных метров. Дмитренко организовал целую коррупционную схему, свои услуги оценивал - от двух тысяч долларов.
Таможенника задержали во время получения всей суммы взятки.
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