Всеми забытые и голодные. Представитель омбудсмена посетила приют для одиноких людей в Ивано-Франковске. И ее отчет шокирует. Наши корреспонденты тоже отправились в это заведение. Что увидели - об этом в материале.

Отделение стационарного ухода за людьми с ограниченными возможностями и одинокими стариками в селе Данильче. На днях без предупреждения сюда наведались представители уполномоченного по правам человека. Увиденное их шокировало.

"Оце є практично пролежні під памперсом. Оце такі в людей лежачих ноги. Час від часу дають їм печінку і рибу, а мяса в них немає взагалі", - говорит Светлана Демьянчук, региональный координатор взаимодействия с общественностью Уполномоченного по правам человека в Ивано-Франковской области.

Посмотреть на условия приехали в приют и мы. Попали как раз на обед. Повар показывает приготовленные блюда и уверяет - никто у них не голодает.

"Сто грам каші вареної, сто грам салату, печінки вісімдесять грамм.

- Цілком вистачає."

"- Мясо дають тут?

- Котлети дають.

- Часто?

- Два рази. Рано ковбасу дають", - говорит Михаил, подопечный отделения стационарного ухода в селе Данильче.

Блюда подают вот в такой раритетной посуде - она досталась центру в наследство от бывшей больницы. Почти каждая тарелка с трещиной. Увидев нас работники мгновенно меняют их на новые.

"- Звідки нові?

- А нові сьогодні поступили. Закупили нові, привезли сьогодні".

Сейчас здесь живут двадцать три человека. Почти половина - прикованы к постели. Все ютятся вот в этом двухэтажном здании. Прогнивший пол, потрескавшиеся стены.

"Ми самі проводили косметичний ремонт, як могли, а капітальний не проводилося. На то є кошторис, але нема виділено коштів", - рассказывает Галина Мазурик, заведующая отделением стационарного ухода.

Помимо ужасных условий, здесь нет отопления. Из-за до сих пор установленных печей, газ отключили в целях безопасности. Поэтому на зиму всех пациентов переселяют в местную амбулаторию. Не хватает и персонала. На всех подопечных - одна санитарка.

"О тут притягаємо візок, просимо проживаючих: поможіть нам будь-ласка, бо я одна не можу підняти у ванну таку людину", - рассказывает Ирина Блага, санитарка.

После отчета комиссии о нарушениях, в районный центр социальной защиты сбежались все - полиция, прокуратура, чиновники - проверяют документы.

"Запити я подаю кожен рік, що нам треба то, то, то. Ну у зв'язку із відсутністю коштів у місцевому бюджеті нас не фінансують. Не дають нам гроші на ремонт. Але я в цьому невинна", - говорит Лариса Дзюбата, директор территориального центра социального обслуживания Рогатинского района.

Даже невзирая на разгоревшийся скандал, изменить что-либо в этом году вряд ли удастся, признаются чиновники. На капитальный ремонт и установку отопления - необходимо как минимум два миллиона гривен. Но сегодня в районе нет денег даже на зарплаты медикам и учителям.