Исследователь в области кибербезопасности Боб Дьяченко обнаружил хранилище 11 миллионов учетных записей, содержащих личные данные пользователей. Об этом он сообщил в Twitter.

"Еще один (спамерский?) массив данных в открытом доступе, с необычайным уровнем детализации: 11 миллионов записей", - прокомментировал находку Дьяченко.

Судя по опубликованным скриншотам, база занимает более 45 гигабайт. В ней указаны адреса электронной почты, настоящие адреса проживания, а также имена и фамилии пользователей.

