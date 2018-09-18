"Укртрансгаз" презентовал информационную платформу суточного балансирования. Это означает, что участникам газового рынка нужно отчитываться о своих транзакциях ежедневно, а не раз в месяц. Платформа должна заработать с первого октября, но запуск системы на грани срыва. Почему? Разбирались наши корреспонденты.

На вторую учебную презентацию по использованию информационной платформы суточного балансирования "Укртрансгаз" собрал около 400 представителей участников газового рынка. Нашумевшее нововведение госскомпания решила не афишировать, поэтому встреча прошла за закрытыми дверями. Съемочную группу "Подробностей" не пустили даже после заранее отправленных официальных запросов. После двухчасовой презентации участники встречи заявили, пока что к новой системе больше вопросов, чем ответов.

"У мене одне расстройство. - А чому? - Тому що це все не налажено. І воно погано діє. Ну от я завела своїх спожівачів, а вони вже висвітлились, що їх завели другі трейдери. Я не бачу хто їх завів. Як буде діяти система відключення споживачів, також не знаю", - жалуется Наталья Дорошенко, представитель компании "Газконтракт".

Система суточного балансирования должна начать свою работу уже с первого октября. В "Укртрансгазе" заявили, платформу строили по аналогам европейских стран. Там ее внедряли два с половиной года. В Украине пытаются запустить с начала 2018. В апреле оказалось, что программное обеспечение не соответствует нормам и отложили старт до осени. Но ситуация не изменилась, утверждают газовики.

"Ничего не готово, но наш регулятор агрессивно, с первого числа нужно вводить. То есть, первого числа в Украине может произойти энергетический коллапс как на промышленных предприятиях, так и на бытовых. Потому что ничего не согласованно, программа не доведена до употребляемого вида. Не прошла хотя бы первое беглое тестирование", - говорит Александр Самсонюк, представитель компании "Газпастач".

В неотложном запуске системы в первую очередь настаивает "Нафтогаз Украины". Но понимая, что платформа может не заработать, решили искать виновных.

"Сейчас начинается активный поиск виновных. У нас виновные облгазы на сегодняшний день. Кто не запустил систему? Не запустили облгазы. Хотя облгазы говорят, мы передали всю информацию, которая необходима была для запуска системы. Во-вторых, мы сами с весны перешли и запустили свои локальные системы суточной балансировки газа. По сути речь идет, чтобы адаптировать региональную систему с центральной", - заявляет Валентин Землянский, эксперт по вопросам энергетики.

Тем временем на презентации представители "Трансгаза" заявили, из 15 миллионов пользователей в сети сейчас зарегистрировано только 10.

"Мы опять вернулись к тому, что не все потребители на сегодняшний день зарегистрированы на информационной платформе. Более того, на сегодняшний день платформа не позволяет сверить список, кто на нее попал, а кто на нее не попал. Учитывая, что операторы ГРМ в полной объеме передали списки потребителей под электронную цифровую подпись, мы обеспокоены тем, что некоторые потребители просто не зарегистрированы в этой платформе", - говорит Ирина Листова, коммерческий директор ПАО "Харьковгаз".

Более того, у газовиков остается много вопросов и по функциональным возможностям самой программы.

"Мы по прежнему не имеем доступа к выгрузке базы ай-си кодов. Мы не можем сверить те данные, которые мы давали. Нет журнала событий, мы не можем отследить какие либо вмешательства в наши данные Это при всем при том, что наконец-то "Трансгаз" признал, что да, вмешательства были, база корректировалась , менялся ПСО, не заносились какие-то данные, не учитывались все обновления, которые присылал оператор ГРМ", - заявляет Татьяна Кутепова, начальник отдела коммерческого балансирования "Харьковгоргаз".

В региональной газовой компании заявляют, уже имеют опыт перехода на суточную балансировку. Тогда подготовка ГРМ и обучение персонала заняло 8 месяцев. А до запуска платформы "Укртрансгаза" остается меньше двух недель.

"Мы действительно видим, пока на сегодняшний день серьезные недоработки Мы понимаем "Укртрансгаз" на сколько это серьезно. Длительный процесс от тестирования, наладки и приведения в соответствие с законодательством Украины и реально нельзя не согласится с тезисами и.о. главы "Укртрансгаза" о том, что этот программный продукт реально внедрить, и он полноценно заработает не ранее чем весной 19 года, а до этого его нужно дорабатывать, дотестировать, дообучать всех участников рынка", - говорит Сергей Бондарь, технический директор региональной газовой компании.

"Если все это сведется к взаимным обвинениям и поискам виноватых, я боюсь, что эта система не запустится никогда. Поэтому, скорее руководству "Нафтогаза" нужно настраиваться на конструктивное сотрудничество", - говорит Валентин Землянский, эксперт по вопросам энергетики.

Недоработку системы, отсутствие в ней 5 миллионов абонентов и внешнее вмешательство в работу платформы в "Укртрансгазе" объяснить пока не могут. Но эксперты уверенны, устранение большинства неполадок возможно только при конструктивном содействии операторов ГРМ.