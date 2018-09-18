Женщина 8 лет имитировала рак ради любви и денег [ Редактировать ]
Австралийка Келли Вал Смит восемь лет имитировала рак яичников ради внимания к себе и в результате разорила семью и потеряла всех друзей. Об этом сообщило издание The Mirror.
За это время члены семьи и друзья отдали 40-летней жительнице города Аделаида, штат Южная Австралия, 400 тысяч австралийских долларов. Вал Смит регулярно публиковала посты в Facebook с просьбой отправить ей деньги на лечение.
Когда мошенничество открылось, родственники и друзья подали на притворщицу в суд. В ходе рассмотрения дела несколько ее жертв признались, что не могут выплатить ипотеку, так как отдали мошеннице все деньги. Ее мать пожертвовала дочери почти все пенсионные накопления. Среди пострадавших оказались также ее дети. Мачеха Вал Смит отметила, что ее действия "разрушили семью".
Будучи в заключении, австралийка написала объяснительное письмо для суда, в котором призналась, что обманывала окружающих, чтобы ее "все любили и ценили".
Женщина признала себя виновной по всем эпизодам и вновь предстанет перед судом в октябре.
Ранее мы рассказывали о девушке, которая "заработала" рак из-за дурной привычки.
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