"Барселона" - ПСВ: результаты матча Лиги чемпионов [ Редактировать ]
Каталонская "Барселона" сыграла дома с голландским ПСВ в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
На 31 минуте счет открыл Лионель Месси - идеально исполняет штрафной удар точно в девятку.
На 74 минуте разрыв увеличивает Дембеле. Разбирается с несколькими защитниками и точным обводным ударом укладывает мяч в нижний угол ворот ПСВ.
Сразу за этим, на 75 минуте в одно касание Месси оформляет дубль и увеличивает счет до 3:0.
На 87 минуте Месси выходит один на один с голкипером ПСВ и оформляет хет-трик. Счет становится разгромным - 4:0.
"Барселона" - ПСВ - 4:0.
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