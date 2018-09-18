Каталонская "Барселона" сыграла дома с голландским ПСВ в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

На 31 минуте счет открыл Лионель Месси - идеально исполняет штрафной удар точно в девятку.

На 74 минуте разрыв увеличивает Дембеле. Разбирается с несколькими защитниками и точным обводным ударом укладывает мяч в нижний угол ворот ПСВ.

Сразу за этим, на 75 минуте в одно касание Месси оформляет дубль и увеличивает счет до 3:0.

На 87 минуте Месси выходит один на один с голкипером ПСВ и оформляет хет-трик. Счет становится разгромным - 4:0.

"Барселона" - ПСВ - 4:0.

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