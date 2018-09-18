"Интер" - "Тоттенхэм": результаты матча Лиги чемпионов [ Редактировать ]
В Милане на стадионе "Сан-Сиро" состоялся матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов в группе В: итальянский "Интер" принимал английский "Тоттенхэм".
Счет в матче открыл на 53-й минуте Эриксен. Он пробил из-за пределов штрафной. Ханданович отбил, но мяч вернулся к Эриксену, который снова ударил. Мяч рикошетом от Миранды "парашютом" перелетел через вратаря "Интера".
Только на 85-й минуте "Интеру" удалось сравнять счет. Асамоа навесил слева к дуге штрафной, а Икарди, положив корпус, пробил слету.
На 92-й минуте "Интеру" удается совершить чудо: угловой справа, и Весино, откликнувшись на скидку де Врея, головой вколотил мяч в сетку.
Мачт окончился волевой победой "Интера" - 2-1.
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