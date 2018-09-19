Ученые со всего мира забили тревогу из-за появления на Солнце нового пятна AR 2720, которое ознаменовало новый цикл активности светила.

Из-за вспышек на поверхности Солнца 10 и 11 сентября были зафиксированы одни из самых крупных магнитных бурь, сообщает VistaNews.

Ученые связывают данный факт с приближением загадочной планеты Нибиру, а также утверждают, что конец света откладывается, но только на несколько дней.

22 сентября планета станет активной и максимально приблизится в Солнцу. Она вызовет изменения в структуре звезды и спровоцирует таким образом магнитные бури. Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца также информирует, что пик активности Солнца припадет именно на указанное число.

Считается, что Нибиру будет разрушать людей изнутри. Будут ощущаться недомогания, как при обычных магнитных бурях, а также люди могут мучиться от внеземных болезней, которые принесет сама Нибиру.

Люди с неустойчивой иммунной системой также могут опасаться и обычных болезней. Отмечается, что еще в 1960-х ученые установили, что эпидемия энцефалита была прямо связано с активностью Солнца.

Ученый Чижевский отмечает, что наиболее сильные магнитные бури совпадали по времени с наивысшей смертностью от заболеваний.

А японский врач-ученый Маки Таката утверждает, что человеческая кровь очень чутко реагирует на светило. В период солнечных вспышек она отдаленно напоминает по составу кровь после радиоактивного или ядерного облучения.

Также группа ученых заявила, что конец света уже не за горами и всему виной глобальное потепление.