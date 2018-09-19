В Донецкой области ботулизмом заболели двое взрослых и один ребенок, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации.

"Оба взрослых находятся в реанимационных отделениях, сыворотки введены, состояние тяжелое", - говорится в сообщении.

Ботулизм - тяжелое пищевое отравление, вызванное употреблением продуктов, содержащих ботулотоксины.

Возбудитель болезни размножается в анаэробном состоянии (без доступа кислорода) и при неправильных условиях хранения или транспортировки продуктов питания.

Лучший способ защитить свое здоровье - воздерживаться от еды, качество которой потребителю не известно.

Во второй половине мая в Украине участились случаи заболевания ботулизмом, связанные с употреблением вяленой рыбы.