На Донбассе с ботулизмом госпитализированы три человека [ Редактировать ]
В Донецкой области ботулизмом заболели двое взрослых и один ребенок, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации.
"Оба взрослых находятся в реанимационных отделениях, сыворотки введены, состояние тяжелое", - говорится в сообщении.
Ботулизм - тяжелое пищевое отравление, вызванное употреблением продуктов, содержащих ботулотоксины.
Возбудитель болезни размножается в анаэробном состоянии (без доступа кислорода) и при неправильных условиях хранения или транспортировки продуктов питания.
Лучший способ защитить свое здоровье - воздерживаться от еды, качество которой потребителю не известно.
Во второй половине мая в Украине участились случаи заболевания ботулизмом, связанные с употреблением вяленой рыбы.
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