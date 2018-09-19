Война на Донбассе: почему не удается установить мир [ Редактировать ]
Россия не выполнила ни одного пункта Минских соглашений и за год не было достигнуто прогресса в мирном урегулировании конфликта на Донбассе.
Об этом отметила первый вице-спикер парламента, представитель Украины на переговорах Ирина Геращенко в Facebook.
Об этом шла речь в рамках неформальной минской платформы в украинском парламенте, во время которой состоялась встреча со специальным представителем председательствующего в ОБСЕ, представителем в Трехсторонней контактной группе Мартином Сайдиком.
"Депутаты всех фракций (кроме ОБ) отметили невыполнении РФ ни одного пункта минских соглашений. Мы не продвинулись ни на шаг в мирном урегулировании на Донбассе за этот год через деструктивную позицию РФ и ее маріонеточних режимов", - написала Геращенко.
По ее словам, парламентарии выразили глубокое беспокойство и возмущение заявлениями о попытках провести в ноябре "выборы" в ОРДЛО, "которые не соответствуют духу и букве минских соглашений, украинскому законодательству и могут привести к серьезной дестабилизации ситуации на Донбассе".
"Депутаты ВР призвали представителя ОБСЕ поднять в Минске вопрос недопустимости "выборов", и также обратиться к представителям РФ с призывом публично осудить эти выборы и отказаться от сценария их проведения", - ззаначила вице-спикер парламента.
Напоследок она резюмировала, что дискуссия получилась откровенной корректной. Также она спрогнозировала горячие дебаты в ВР относительно прологнации закона (о деоккупации Донбасса, - ред.).
Ранее Волкер заявлял, что Россия при желании может прекратить боевые действия на Донбассе и установить мир в любое время.
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