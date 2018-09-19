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На "Энфилд Роуд" в Британии состоялся центральный матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2018/2019, где финалист прошлого сезона "Ливерпуль" принимал одну из самых дорогих команд мира - французский "ПСЖ".

Стартовый отрезок поединка записали на свой счет парижане, однако уже к 10 минуте британцы имели несколько стопроцентных моментов для взятия ворот, но так их не реализовали. Первый момент у ворот "Ливерпуля" возник на 17 минуте: Кавани на добивании пожалел Алиссона.

За что французы вскоре и поплатились. На 31 минуте Эндрю Робертсон классно навесил с левого фланга, а Даниэль Старридж ударом головой замкнул передачу партнера по команде. Спустя четыре минуты парижане сбили в своей штрафной Вейналдума, и были вынуждены второй раз вынимать мяч с сетки ворот - Джеймс Милнер уверенно переиграл Ареола с 11-метровой отметки.

На 40-й минуте Томас Менье подключился к атаке и сократил разрыв в счете. Затем на 83-й минуте, после обрезки Мохаммеда Салаха в центре поля, Килиан Мбаппе результативно завершил контратаку ПСЖ, и сравнял счет на табло.

Уже в дополнительное ко второму тайму время тот же Мбаппе потерял мяч перед своей штрафной, Ван Дейк сразу же перевел направо на Фирмино, который обыграл защитника и низом пробил в дальний угол.

Финальный свисток зафиксировал победу "Ливерпуля" в первом туре Лиги чемпионов со счетом 3:2.

"Ливерпуль" - ПСЖ - 3:2 (2:1)

Голы: Старридж, 30 (1:0); Милнер, 36 (пенальти) (2:0); Менье, 40 (2:1); Мбаппе, 83 (2:2); Фирмино, 92 (3:2)

"Ливерпуль": Алисон; ван Дейк; Робертсон; Гомез; Александер-Арнольд; Мане (Фабиньо, 93); Вейналдум; Хендерсон; Салах (Шакири, 85); Милнер; Старридж (Фирмино, 72)

ПСЖ: Ареола; Менье; Кимпембе; Маркиньос; Тьяго Силва; Рабьо; Кавани (Дракслер, 80); Ди Мария (Чупо-Мотинг, 80); Бернат; Мбаппе; Неймар

Предупреждения: ван Дейк, 27 - Менье, 45

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