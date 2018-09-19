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В первом туре Лиги чемпионов французскому вице-чемпиону "Монако" предстояла проверка на прочность от обладателя Суперкубка УЕФА 2018 - мадридского "Атлетико".

Выезд в Монако для команды Диего Симеоне оказался крайне непростым. "Матрасники" пропустили первыми уже на 18 минуте: Грандсье воспользовался ошибкой мадридских защитников и замкнул прострел Фалькао справа.

Однако испанцы быстро пришли в себя и сумели до перерыва выйти вперед. Сперва Диего Коста после отличной передачи Гризманна реализовал выход один на один, затем Хименес отлично сыграл головой во время стандарта.

Второй тайм прошел в ожесточенной борьбе, и попытках "Монако" сравнять счет. Так, уже в компенсированное время защитник "монегасков" Глик мог наказать испанцев, но неточно пробил головой. В итоге, "Атлетико" добыл волевую победу, а французы вновь неудачно стартовали в розыгрыше Лиги чемпионов.

"Монако" - "Атлетико" 1:2 (1:2)



Голы: Грандсье, 18 (1:0); Диего Коста, 31 (1:1); Хименес, 45 (1:2)



"Монако": Бенальо; Глик; Жемерсон; Н`Дорам; Сидибе Дж.; Аолу (Траоре Адама, 69); Хенрихс; Тилеманс; Фалькао; Грандсье (Силла М., 77); Шадли Н. (Мбула, 58)



"Атлетико": Облак; Хименес; Годин; Хуанфран Торрес; Лукас-Франсуа; Анхель Корреа (Лемар, 70); Сауль Ньигес; Родриго Эрнандес; Коке; Диего Коста; Гризманн



Предупреждения: Фалькао, 11; Сидибе Дж., 53; Траоре Адама, 78 - Хименес, 48; Диего Коста, 92

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