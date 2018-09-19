Польша и США подписали новое соглашение о стратегическом партнерстве. Об этом сообщает RMF FM.

"Сегодня обновленную версию этого соглашения, углубляющего наше стратегическое партнерство, мы подписали вместе с президентом США Дональдом Трампом", - сказал президент Польши Анджей Дуда.

По словам Дуды, это соглашение отражает основные аспекты сотрудничества Польши и США - развитие взаимодействия в сфере безопасности, энергетики, инвестиций, в том числе в рамках проектов Инициативы трех морей.

Напомним, что США и Евросоюз собрались реформировать ВТО.