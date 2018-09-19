Президенты США и Польши подписали важное соглашение [ Редактировать ]
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Польша и США подписали новое соглашение о стратегическом партнерстве. Об этом сообщает RMF FM.
"Сегодня обновленную версию этого соглашения, углубляющего наше стратегическое партнерство, мы подписали вместе с президентом США Дональдом Трампом", - сказал президент Польши Анджей Дуда.
По словам Дуды, это соглашение отражает основные аспекты сотрудничества Польши и США - развитие взаимодействия в сфере безопасности, энергетики, инвестиций, в том числе в рамках проектов Инициативы трех морей.
Напомним, что США и Евросоюз собрались реформировать ВТО.
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