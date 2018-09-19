Сенат США одобрил проект бюджета на 2019 год [ Редактировать ]
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Сенат США одобрил проект бюджета Пентагона на 2019 год, в котором предусмотрено увеличение помощи Украине до 250 миллионов долларов.
Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США в Facebook.
Сенат США одобрил ранее согласованный с Палатой представителей проект "Закона об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2019 год", который предусматривает 250 млн. долл. для помощи Украине.
Данная смету на 50 млн. долл. превышает бюджет 2018 года для соответствующих программ поддержки нашего государства.
Как отмечается, 250 млн. долл. выделяются, в том числе, на проведение военных учений, предоставление военного оборудования, летальных видов вооружений и логистической поддержки, замене ранее предоставленных вооружений или военных товаров.
Перечень видов помощи включает также разведывательную поддержку вооруженных и сил безопасности Украины.
Для вступления в силу согласованный проект "Закона об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2019 год" должен быть еще утвержден Палатой представителей, после чего он будет передан на подпись президенту США Дональду Трампу.
Как сообщалось, 14 сентября Кабинет министров Украины направил на рассмотрение в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2019 год.
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